Новая мера позволит вкладчикам оставаться дома в "нерабочие" дни до 30 апреля.

Сбербанк продлит срок условий по вкладам, срок которых истечёт с 30 марта по 5 мая. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник в банке.

Стало известно, что вклады продлят до 6 мая автоматически. Ранее многие шли в отделение для переоформления договора по вкладу. Новая мера позволит им оставаться дома в "нерабочие" дни до 30 апреля.

Проценты по депозитам будут начисляться по изначальным ставкам — это коснётся и промвкладов.

Ранее Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул. Услугой можно воспользоваться, если размер кредита не превышает определенной суммы. Для ипотеки - это 1,5 млн рублей, автокредит - 600 тыс. рублей, потребительского кредита для ИП - 300 тыс. рублей, кредита для физлиц - 250 тыс. рублей, кредитной карты- 100 тысяч рублей.