Сбербанк поддержит строительство апарт-отелей ГК "ПСК" в Петербурге

Объекты появятся в Кировском и Московском районах города.

Сбербанк поддержит ГК "ПСК" в строительстве сети апарт-отелей Avenir. Проект предполагает возведение трех таких объектов в Кировском и Московском районах Петербурга. Общий объем инвестиций в строительство составит 4 миллиарда рублей.

Отмечается, что сетью Avenir будет управлять новая УК PSK Invest, также созданная группой компаний "ПСК". Кроме того, данная управляющая компания будет руководить комплексом апартаментов START, строящимся на Парнасе. В организации полагают, что заполняемость отелей составит 67%, а доходность – 9-12%.

По словам главы Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктора Вентимилла Алонсо, банк успешно сотрудничает с ГК "ПСК" уже несколько лет. Проекты компании выдержаны в одном стиле, но при этом индивидуальны, а также отличаются высоким уровнем комфорта. ГК сможет сохранить высокое качество жизни в своих комплексах именно благодаря созданию собственной управляющей компании, считает Алонсо.

Сергей Сафронов, коммерческий директор ГК "ПСК", отметил, что портфель проектов апартаментов компании стал самым большим в Петербурге, поскольку насчитывает 4354 юнита на стадии строительства и еще 5466 юнитов с учетом проекта Like, включенного в работу год назад. Расширение портфеля в сторону апарт-отелей в ГК не считают снижением интереса к жилой недвижимости. В целом, планы компании в данном сегменты остаются в силе.

Фото: pixabay