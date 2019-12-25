Сбербанк выдал в Петербурге более 1500 ипотечных кредитов под 6,5%

Всего с 21 апреля Северо-Западный банк Сбербанка принял почти 7,5 тысяч заявок.

С момента запуска программы "Господдержка 2020" Сбербанк на Северо-Западе выдал 2715 кредитов на покупку жилья в новостройках по льготной ставке на общую сумму 7,2 млрд рублей. Из них более 1500 кредитов – в Санкт-Петербурге на 4,8 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба "Сбербанка".

Всего с 21 апреля Северо-Западный банк Сбербанка принял почти 7,5 тысяч заявок. Более половины от этого количества – 4032 заявки – от жителей Петербурга.

Со своей стороны, мы стараемся сделать покупку жилья ещё более доступной и комфортной. До 30 июня 2020 года при использовании сервиса электронной регистрации права собственности покупатель недвижимости может получить в Сбербанке ставку по кредиту на 0,3 п.п. ниже. Виктор Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Первоначальный взнос по кредиту – 20%, воспользоваться льготной ставкой можно до 1 ноября текущего года. Данная ставка будет действовать на протяжении всего кредитования – до 20 лет.

Минфин хочет снизить первоначальный взнос по льготной ипотеке.

Фото: Piter.TV