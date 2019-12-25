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Сбер запускает программу реструктуризаций кредитов компаний малого и микробизнеса для мобилизованных предпринимателей
Сегодня, 19:00
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Сбер запускает программу реструктуризаций кредитов компаний малого и микробизнеса для мобилизованных предпринимателей

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Мобилизованные предприниматели и собственники могут получить отсрочку в погашении основного долга и процентов.

Сбербанк запускает собственную программу реструктуризаций кредитов компаний малого и микробизнеса. Об этом 29 сентября рассказал заместитель председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов.

В случае мобилизации индивидуальных предпринимателей и собственников, доля участия которых в компании составляет более 50%, возможно получение отсрочки в погашении основного долга и процентов. Заявку на такую реструктуризацию можно подать в интернет-банке для предпринимателей СберБизнес.

Фото: Piter.tv
 

Теги: программа, реструктуризация, сбер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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