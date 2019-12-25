Сбер запускает программу реструктуризаций кредитов компаний малого и микробизнеса для мобилизованных предпринимателей

Мобилизованные предприниматели и собственники могут получить отсрочку в погашении основного долга и процентов.

Сбербанк запускает собственную программу реструктуризаций кредитов компаний малого и микробизнеса. Об этом 29 сентября рассказал заместитель председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов.

В случае мобилизации индивидуальных предпринимателей и собственников, доля участия которых в компании составляет более 50%, возможно получение отсрочки в погашении основного долга и процентов. Заявку на такую реструктуризацию можно подать в интернет-банке для предпринимателей СберБизнес.

Фото: Piter.tv

