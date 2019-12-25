Сбер выплатит держателям новых бизнес-карт Visa 25 миллионов кешбэка

Повышенные бонусы в размере 10% от покупок получат клиенты, открывшие карту Visa СберБизнес с 1 по 31 марта.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица, открывшие карту Visa СберБизнес в период с 1 по 31 марта, смогут получить повышенный процент от покупок. Кешбэк в размере 10% будет начисляться при покупке на сумму не менее 30 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба Сбербанка.

Для участия в акции нужно подключиться к программе "Бизнес-кешбэк" до 15 апреля. Бонусы будут начисляться до 31 мая включительно. Призовой фонд составляет 25 млн рублей.

Мы постоянно запускаем различные акции и предложения, чтобы бизнес-карта была для наших клиентов не только удобным платежным инструментом, но и помощником в бизнесе, ведь на покупках по бизнес-карте можно зарабатывать. Сергей Попов, директор дивизиона "Транзакционный бизнес" Сбербанка

Программа "Бизнес-кешбэк" действует в Сбербанке с июля 2019 года. За любые платежи по дебетовой бизнес-карте начисляются баллы в размере 0,5% от суммы покупки и 1% – при оплате кредитной картой.

Накопив 3 тысяч баллов, их можно конвертировать в рубли по курсу "один балл – один рубль РФ". Баланс и историю начислений можно узнать в интернет-банке СберБизнес.

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