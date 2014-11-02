Сбер выдал первую ипотеку по программе кредитования иностранных граждан

Первый кредит на покупку жилья получил гражданин Беларуси в Петербурге.

Сбербанк выдал первый жилищный кредит иностранцу по программе "Приобретение строящегося жилья". Деньги на покупку недвижимости получил гражданин Беларуси в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Взять ипотеку в Сбере могут не только россияне, но и граждане других государств*. Для этого они должны получать зарплату на карту банка и соответствовать стандартным требованиям по возрасту и стажу.

Я – гражданин Беларуси, живу и работаю в России, а теперь еще и смог приобрести жилье. Спасибо Сберу за эту возможность. Поделился Денис, получатель первой ипотеки для иностранных граждан

Клиент Сбера купил жилье у партнера-застройщика банка "Главстрой Санкт-Петербург".

Сбер является одним из наших ключевых партнеров по ипотеке. Приятно, что банк постоянно расширяет возможности для покупателей новыми программами и акциями. Отметила Юлия Ружицкая, директор по продажам "Главстрой Санкт-Петербург"

Подать заявку на получение ипотеки можно в любом офисе банка, а также онлайн через сервис DomClick.ru. Созаемщиков при этом иметь не обязательно. Срок рассмотрения заявки не превышает 16 рабочих дней. Иностранцам доступны программы "Приобретение готового жилья", "Приобретение строящегося жилья", "Строительство жилого дома", "Загородная недвижимость" и "Гараж".

СберБанк предоставляет возможность гражданам других государств, живущим в России, брать ипотеку. При этом условия кредитования не сильно отличаются от тех, что доступны россиянам. Сохраняется сниженная ставка для зарплатных клиентов и дисконт 0,3% при покупке на ДомКлик. Виктор Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Иностранцы могут получить жилищный кредит во многих регионах России. Список офисов доступен при подаче заявки онлайн на DomClick.ru. Для подачи заявки обязательно нужны следующие документы:

- паспорт иностранца;

- миграционная карта с действующим сроком пребывания в РФ;

- документ о временной/постоянной регистрации в РФ либо вид на жительство;

- документ, подтверждающий право иностранца на пребывание (проживание) в РФ (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза).

Согласно условиям, жилье должно быть расположено на территории РФ. При этом земельный участок или дом с земельным участком должны находиться только на территории Москвы, Московской области и Петербурга (за исключением Кронштадтского района).

* За исключением стран Афганистан, Бурунди, Венесуэла, Гвинея, Гвинея-Биссау, Зимбабве, Йемен, Ирак, Исламская Республика Иран, Демократическая Республика Конго, Народно-Демократическая Республика Корея, Куба, Ливан, Ливия, Мьянма, Нигерия, Сирийская Арабская Республика, Сомали, Судан/Южный Судан, Тунис, Центрально-Африканская Республика, Эритрея.

Фото: пресс-служба Сбера