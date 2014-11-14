Сбер вакцинировал уже 77% сотрудников

Благодаря этому в банке сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу, и снизилась заболеваемость среди сотрудников.

В период с 9 по 15 августа число сотрудников Сбера, сделавших хотя бы одну прививку от коронавируса, выросло на 2%. Теперь в банке 77% вакцинированных сотрудников, сообщает пресс-служба финансовой организации.

Благодаря высокому проценту привившихся в Сбере удалось сформировать внутрибанковский иммунитет к коронавирусу. Кроме того, снизилась заболеваемость среди сотрудников. А если кто-то и заболевает, то КОВИД протекает в легкой форме, исключается летальный исход, и организм быстрее восстанавливается после.

Наша цель — вакцинация всей команды Сбера, кроме тех, кто имеет медицинские противопоказания. Мы верим, что вакцинация — единственный действенный метод противостояния вирусу и единственный шанс вернуться к привычной жизни в доковидном формате. Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка

В Северо-Западном банке ПАО Сбербанк, объединяющем 11 регионов, в том числе второй по величине город России – Санкт-Петербург, – число вакцинированных сотрудников превысило 70%.

Все отделения банка в СЗФО в довольно короткие сроки преодолели планку в 70% по числу привитых работников. В трех регионах – Республике Карелия, Калининградской и Псковской областях – уже превышен порог в 80%. Хороший темп вакцинации поможет сохранить здоровье и сотрудников, и клиентов, которые приходят в офисы. Виктор Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Фото: pexels.com