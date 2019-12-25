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Сбер существенно повысит ставки по депозитам в рублях и запустит новые валютные вклады
Сегодня, 19:58
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Сбер существенно повысит ставки по депозитам в рублях и запустит новые валютные вклады

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Также с 1 марта банк предложит клиентам новые вклады в долларах США и евро.

С 1 марта 2022 года СберБанк повысит ставки по депозитам.

В результате максимальная доходность по СберВкладу Прайм (доступен держателям годовой подписки СберПрайм+) — 18%, по СберВкладу составит 16,5% годовых, по вкладу Промо Управляй — 16%. 

Также с 1 марта банк предложит клиентам новые вклады в долларах США и евро. По промо вкладу "Валютный Сохраняй" в долларах ставка достигнет 5%, в евро — 3,5%. По вкладу "Валютный Управляй" (можно не только пополнять счет вклада, но и снимать средства в пределах неснижаемого остатка) максимальная ставка будет равняться 3% в долларах и 2% в евро. 

Данные решения приняты в связи с повышением Банком России ключевой ставки.

Фото: Piter.tv
 

Теги: депозит, повышение, сбер, сбербанк, ставки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России, Новости Ленинградской области,

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