Сбербанк заключил соглашение о стратегическом сотрудничестве с правительством Мурманской области на Петербургском международном экономическом форуме 4-го июня.
Стороны будут совместно решать задачи социально-экономического развития Мурманской области и финансово-кредитные вопросы.
Соглашение подписали председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Виктор Вентимилла Алонсо отметил, что Сбербанк уже реализует с областью ряд стратегических проектов.
В прошлом году при поддержке Сбербанка в области открылся рыбоперерабатывающий завод. Также Сбербанк профинансировал проект по модернизации системы теплоснабжения на территории городского поселения Умба с использованием механизмов ГЧП. В процессе реализации несколько совместных экологических инициатив.
Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк.
Андрей Чибис сказал о том, что вместе со Сбербанком регион будет развивать инвестиционные проекты в области ЖКХ, сфере здравоохранения, инфраструктурном строительстве и дорожно-транспортной системе.
Видео: Piter.TV
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