Банк уже сотрудничает с регионом по ряду направлений.

Сбербанк заключил соглашение о стратегическом сотрудничестве с правительством Мурманской области на Петербургском международном экономическом форуме 4-го июня.

Стороны будут совместно решать задачи социально-экономического развития Мурманской области и финансово-кредитные вопросы.

Соглашение подписали председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Виктор Вентимилла Алонсо отметил, что Сбербанк уже реализует с областью ряд стратегических проектов.

В прошлом году при поддержке Сбербанка в области открылся рыбоперерабатывающий завод. Также Сбербанк профинансировал проект по модернизации системы теплоснабжения на территории городского поселения Умба с использованием механизмов ГЧП. В процессе реализации несколько совместных экологических инициатив. Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк.

Андрей Чибис сказал о том, что вместе со Сбербанком регион будет развивать инвестиционные проекты в области ЖКХ, сфере здравоохранения, инфраструктурном строительстве и дорожно-транспортной системе.

Видео: Piter.TV