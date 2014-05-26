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Сбербанк заключил соглашение о стратегическом сотрудничестве с правительством Мурманской области

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Банк уже сотрудничает с регионом по ряду направлений.

Сбербанк заключил соглашение о стратегическом сотрудничестве с правительством Мурманской области на Петербургском международном экономическом форуме 4-го июня. 

Стороны будут совместно решать задачи социально-экономического развития Мурманской области и финансово-кредитные вопросы. 

Соглашение подписали председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо и губернатор Мурманской области Андрей Чибис. 

Виктор Вентимилла Алонсо отметил, что Сбербанк уже реализует с областью ряд стратегических проектов.

В прошлом году при поддержке Сбербанка в области открылся рыбоперерабатывающий завод. Также Сбербанк профинансировал проект по модернизации системы теплоснабжения на территории городского поселения Умба с использованием механизмов ГЧП. В процессе реализации несколько совместных экологических инициатив.

Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк. 

Андрей Чибис сказал о том, что вместе со Сбербанком регион будет развивать инвестиционные проекты в области ЖКХ, сфере здравоохранения, инфраструктурном строительстве и дорожно-транспортной системе.

Видео: Piter.TV

Теги: мурманская область, пмэф-2021, сбер, сотрудничество
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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