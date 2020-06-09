Сбербанк начал финансировать рыбопромышленную отрасль страны в китайских юанях 22 сентября 2022 года

Кредитный портфель рыбопромышленной отрасли в Сбербанке составляет 235 млрд рублей. При этом большая часть финансирования направляется на инвестиции в строительство флота.

Сбербанк начал финансировать рыбопромышленную отрасль страны в китайских юанях — объем финансирования в этой валюте уже составляет более 200 млн юаней. Об этом эксперты банка сообщили в ходе Рыбопромышленного форума-2022, банком-партнером которого выступает Сбер. В рамках деловой программы форума представители Сбербанка поделились своим видением развития отрасли в текущих условиях.



Кредитный портфель рыбопромышленной отрасли в Сбербанке составляет 235 млрд рублей. При этом большая часть финансирования направляется на инвестиции в строительство флота. Представители Сбербанка отметили, что в текущих условиях для снижения процентной нагрузки рыбопромышленных предприятий требуется ряд мер. Так, банк переходит на финансирование отрасли в юанях. Также банк предлагает расширить льготную программу Министерства сельского хозяйства на кредитование строительства флота в рублях по льготным ставкам.



Еще одна тема, на которое обратил внимание эксперт Сбербанка, — это графики строительства флота. Банк сообщил, что уже начал обсуждение с Федеральным агентством по рыболовству и Минпромторгом по вопросам снижения рисков и помощи верфям в завершении заказов.



Рыбопромышленный форум-2022 — ключевое B2B событие российской рыбной отрасли. В нём принимают участие представители всех областей рыбной промышленности — от вылова рыбы в море до доставки конечному потребителю.

Фото: Piter.tv