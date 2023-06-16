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Сбер рассказал как будет развиваться искусственный интеллект в России

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Искусственный интеллект сегодня приносит огромную прибыль всем отраслям экономики. В ближайшие несколько лет не останется ни одной сферы, где бы технология не нашла применение. Уже сегодня ИИ помогает врачам вести прием, полиции - раскрывать преступления, сельскому хозяйству - вносить удобрения, управлять машинами и тп.

На сессии Петербургского международного экономического форума определили стратегию развития искусственного интеллекта в России, об итогах встречи рассказал модератор дискуссии Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин:

Сегодня мы говорили про конкретные вещи, про то, как искусственный интеллект будет внедряться во все отрасли российской экономики и во все отрасли. На самом деле государство и президент поставили задачу сделать новую версию национальной стратегии по искусственному интеллекту. Сейчас как раз её и обсуждали. И еще раз говорим о том, что искусственный интеллект - это в первую очередь технология, которая нацелена для помощи, поддержки наших граждан в медицине, а соответственно, в оказании государственных услуг для граждан во всяких контрольных процедурах. Это то, где он должен являться в первую очередь для того, чтобы сделать эти услуги более эффективными. Но, конечно, также и в других направлениях промышленность, сельское хозяйство, транспорт везде, где внедряется искусственный интеллект, он дает улучшение основных характеристик в пять-семь раз. Ну а ВВП за счет искусственного интеллекта может вырасти на 1-2%. На самом деле это очень большие деньги.

Теги: искусственный интеллект, сбер
Категории: Видео, Репортажи, Лента новостей,

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