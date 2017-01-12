Сбер принял более 50 заявок по новой льготной программе кредитования бизнеса под 3%

Программой могут воспользоваться предприятия из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей.

Сбербанк стал одним из главных проводников государственных антикризисных программ в стране, и новая не станет исключением. Процентная ставка по кредиту составит 3%. Об этом сообщила пресс-служба финансовой организации.

За несколько дней мы получили более 50 заявок на сумму около 100 млн рублей. Заключение кредитных договоров по программе начнётся 9 марта в соответствии с постановлением правительства. В целом мы рассчитываем предоставить по этой программе финансирование в размере более 100 млрд рублей. Анатолий Попов, Заместитель Председателя Правления Сбербанка

В период действия кредитного договора заемщик должен сохранить численность штата на уровне 90%. В течение шести месяцев после взятия кредита он должен выплатить основной долг и проценты. Оставшиеся шесть месяцев можно платить по кредиту равными долями ежемесячно.

Льготный кредит могут получить предприятия любого размера из числа наименее восстановившихся отраслей (общепит, культура, спорт и развлечения, организация мероприятий, туризм и др.).

Ранее мы писали, что Сбер выплатит держателям новых бизнес-карт Visa 25 миллионов кешбэка.

Фото: пресс-служба Сбербанка