На Петербургском экономическом форуме обсуждали изменения в потребительском поведении. К примеру, походы в банковские офисы всё меньше привлекают россиян — согласно исследованию, 70% из них получают все, либо большую часть банковских услуг онлайн.

В повестке ПМЭФ Сбер представил первый офис нового поколения в Санкт-Петербурге. Вслед за трансформацией бренда банк меняет и формат обслуживания клиентов. На ряду с финансовыми услугами, теперь можно воспользоваться и другими, популярными решениями экосистемы Сбера. Отправить посылку, заказать товар из интернет магазина, подключиться к мобильному оператору, познакомиться с умными устройствами или воспользоваться услугами Сбер ептеки, первой еаптеки в городе, которая расположена на территории отделения.

Наша цель очень простая. Построить небольшие офисы рядом с домом, где можно совершить финансовые транзакции, не финансовые услуги получить и в конечном счете, мы хотим быть рядом с клиентом как в онлайн, так и в оф-лайн мире. Сергей Мальцев, заместитель Председатель Правления Сбербанка.

Офисы оснащены уже привычной, но усовершенствованной системой электронной очереди, – в ней упростили меню, добавили иностранные языки, появилась возможность предварительной записи.

А также банкоматами нового поколения с расширенным функционалом. Они позволяют воспользоваться сервисами экосистемы, например, заказать такси, еду или продукты и распознают голос.

На небольшой площади собраны ключевые сервисы экосистемы. Разобраться в многообразии предложений, подключить заинтересовавший сервис или провести финансовую операцию помогают менеджеры офиса.

Здесь у нас всего 150 метров, и как вы можете наблюдать, очень всё компактно и удобно для клиентов. Д конца лета в городе Санкт-Петербурге сделаем еще пару таких офисов. И, наверное, в Северо-Западном округе мы еще 30 таких сделаем. И попробуем, посмотрим, как это работает. Но уже сейчас нам кажется, что это будет успешный проект. Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка Сбербанка.

Второй подобный офис готовится к открытию на проспекте просвещения, где клиентам также будут доступны все услуги экосистемы Сбер.

Видео: Piter.TV