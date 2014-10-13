Строительство парка на территории 24 га находится на завершающей стадии.

Сбер подписал меморандум о развитии историко-археологического парка в Крыму.

Духовно-просветительский центр "Херсонес Таврический" расположился вблизи древнего Херсонеса на территории современного Севастополя. Строительство парка на территории 24 га находится на завершающей стадии.

Нам предстоит осознать какое количество и как будут двигаться наши клиентские группы, откуда. Там сложная транспортная ситуация. Поэтому нам предстоит вместе с администрацией отработать пути доставки туда большого количества желающих. И для этого будут использоваться все виды транспорта. И понятно, что в поисковые дни останутся вопросы, связанные с эксплуатацией. Это очень сложная инженерная система. Поэтому вот это наша ответственность. И мы должны в кратчайшие сроки собрать очень конкурентоспособную команду, которая сможет обеспечить. Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка

В рамках проекта уже функционируют два комплекса: Севастопольская детская школа искусств и детский центр "Корсунь" ( филиал МДЦ "Артек"). Помимо построенных детских центров в комплексе находятся музеи Античности и Византии, Христианства и Крыма – более 44 000 м2 музейных пространств

Также на территории парка расположились международный археологический, туристический и паломнический центры.

В "Херсонесе Таврическом" также возвели кварталы с реконструкцией облика Древнего Херсонеса и амфитеатр на 1200 мест.

Ранее Сбер в ходе ПМЭФ-2024 безвозмездно передал в собственность Петербурга стадион "Ракета".

Видео: Piter.tv