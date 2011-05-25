Сбер на ПМЭФ презентовал собственный курорт в Крыму - Mriya Resort & SPA

Премиальный курорт расположен в 30 км от Ялты, ежегодно его посещают около 300 тысяч человек

Лучшая медицина и гастрономия, парк со смыслами для детей и винный парк для взрослых, собственное турагентсво, японский сад от императорского садовника и яхтанная марина - в ходе ПМЭФ генеральный директор "Mriya Resort & SPA" Самвел Саруханян презентовал премиальный курорт Сбера в Крыму, расположенный в 30 км от Ялты. Ежегодно его посещают около 300 тысяч человек. Турпоток не упал даже после ограничения авиасообщения: курорт организует трансфер гостей из Минеральных Вод и Ставрополя

Наша задача – каждый день дарить нашим гостям возможность удивляться, чувствовать себя прекрасно духовно и физически. Тем, кто отдыхает у нас бесплатно доступны лучшие медицинские услуги, 40 аутлетов с блюдами высокой кухни от лучших шеф-поваров, иммерсивные обеды и ужины вызывают у наших гостей восторг. Например, недавно наша команда готовила блюда царской кухни Самвел Саруханян, генеральный директор

Ещё один проект Сбера в сфере рекреационного туризма - алтайский курорт "Манжерок". Его также представили на полях ПМЭФ в заключительный день форума. В 2022 году "Манжерок" посетили более полумиллиона путешественников, он особенно популярен у поклонников горнолыжного спорта.

На курорте работает крупнейший в стране SPA-комплекс и планируется создание детского парка. Ожидается, что в этом году курорт посетят 700 тысяч туристов.

Ранее мы сообщали, что на стенде Сбера в рамках ПМЭФ-2023 представили робота-художника/

Видео: Piter.TV