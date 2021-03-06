Сбер: люди старше 65 лет стали активнее использовать банковские сервисы и бесконтактную оплату

За последний год на Северо-Западе количество клиентов Сбера старше 65 лет, активно использующих банковские сервисы, увеличилось на 3,4%.

Согласно аналитике банка, люди старшего поколения переходят на бесконтактные методы оплаты. С февраля 2024 года их доля среди пользователей сервиса "Оплата улыбкой" возросла с 1,1% до 4,3% по всей стране.

Наличие банковской карты для пенсионных выплат открывает ряд возможностей. Люди, которые получают пенсию на карту, защищают свои средства от потери или кражи: в отличие от наличных, пластик можно быстро заблокировать. Деньги на карте также могут приносить дополнительный доход — например, на накопительном счете или вкладе c повышенной ставкой. Кроме того, обслуживание СберКарты для получателей пенсии бесплатно, а за покупки начисляются бонусы, которые можно тратить у партнеров Сбера.

Статистика демонстрирует, что люди старшего поколения активно осваивают современные сервисы, понимая их преимущества. Мобильное приложение СберБанк Онлайн помогает им следить за своими финансами — проверять поступления и траты, отправлять средства родным и друзьям, платить за коммунальные услуги. Это быстро, комфортно и, главное, безопасно. При этом мы всегда напоминаем всем клиентам, а людям старшего поколения особенно, — соблюдайте основные правила безопасности. Будьте бдительны, не сообщайте никому свои персональные данные и пароли, а также игнорируйте телефонные звонки с подозрительных номеров. Подробнее о кибербезопасности и финансовой грамотности можно узнать на порталах Сбера "Кибрарий" и "Активный возраст". Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка

Отметим, что оформить получение пенсии на карту можно в приложении СберБанк Онлайн.

Фото: Unslpash (Richard Sagredo)