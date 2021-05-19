СберБанк удвоил выдачу ипотеки

В I квартале 2021 года российские банки выдали ипотечных кредитов больше чем на 1 трлн рублей. Суммарный объем выданных займов на 45% превысил показатели прошлого года. Рекорды, которые российский рынок недвижимости демонстрирует уже не один месяц, в первую очередь, обеспечены продлением программы льготной ипотеки. По состоянию на март 2021 года, 70 тысяч российских семей воспользовались возможностью приобрести новое жилье в кредит по льготным условиям.

Немаловажную роль сыграли и собственные акции банков, а также специальные предложения застройщиков с частичным субсидированием процентной годовой ставки по ипотеке.

Анатолий Локотков, заместитель председателя Северо-Западного банка СберБанка:

По итогам первого квартала мы действительно наблюдаем продолжающийся тренд по увеличению выдачи объемов ипотечных кредитов. Если сравнить итоги первого квартала 2021 года с прошлым годом, мы видим двукратный рост объемов выдачи ипотечных кредитов. И мы видим, что объем выдачи продолжает увеличиваться, и, конечно, это стало во многом возможным благодаря господдержке. На господдержку приходится до 30% объема сделок. Понятно, что мы совместно с партнерами, с застройщиками ищем различные варианты выгодных предложений для наших клиентов, различные акции по стоимости кредитов. У нас есть собственные предложения по дисконту ипотечной ставки, если клиент выбирает электронную регистрацию, если клиент пользуется нашими страховыми продуктами и т.д.

Несмотря на высокий спрос, застройщики по-прежнему борются за клиентов и предлагают дополнительные бонусы. Кроме ценовых дисконтов, покупателям недвижимости дарят подарки: от сертификатов в мебельные и строительные магазины до подписок на разнообразные полезные сервисы. Так известный инвестиционно‐строительный холдинг "КВС", который за годы работы в Петербурге и Ленинградской области сдал более 2 млн кв. метров жилья, десятки школ, детских садов, бизнес-центров и других объектов, в честь своего дня рождения в мае вручает покупателям квартир годовые подписки СберПрайм.

Анжелика Альшаева, генеральный директор Агентства недвижимости "КВС":

Свой праздник мы считаем хорошим поводом поблагодарить наших клиентов за то доверие, которое они нам оказывают. И чтобы жизнь в домах ГК "КВС" была насыщенной, яркой, интересной и комфортной, мы дарим годовую подписку на сервисы экосистемы нашего партнера. Что туда входит: онлайн-кинотеатр, музыка, доставка еды из известных супермаркетов, бесплатная доставка еды из ресторанов Санкт-Петербурга, скидки на такси и многое другое.

Уже через несколько минут Светлана станет обладательницей новой квартиры в комплексе Новое Сертолово. Квартиру покупает для сына, на будущее. О подарках застройщика даже не подозревала. Приятный сюрприз.

Светлана Гогель, покупатель квартиры:

Очень я этому рада, потому что я пользуюсь некоторыми услугами: такси, еду заказываю, там еще много разных услуг, и буду изучать дальше. Очень приятно: купила квартиру, еще получила такой вот бонусный подарок.

Сегодня ипотечные займы дают возможность включать дополнительные расходы в сумму кредита. Так, например, стоимость сервисов "Электронная регистрация", "Безопасные расчёты" и агентское вознаграждение риелтору больше можно не оплачивать отдельно. Все это продолжает подогревать спрос, который не упал, даже из-за небольшого повышения ключевой ставки Банком России. Ведь процентные ставки, предлагаемые ведущими банками, сохранились на минимуме, а условия приобретения жилья – до сих пор лучшие за последние несколько лет.