Сбер и Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве

Стороны договорились о взаимной консультационной, информационной и экспертной поддержке по вопросам экологического просвещения, охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и популяризации принципов ответственного потребления.

Сбер и Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт‑Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве в рамках экологического дня "Петербург – это любовь к природе" на мультимедийной выставке "Мой Петербург".

Стороны договорились о взаимной консультационной, информационной и экспертной поддержке по вопросам экологического просвещения, охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и популяризации принципов ответственного потребления. Банк и комитет планируют также проводить совместные форумы, конференции, круглые столы и другие мероприятия для реализации целей соглашения.

Мы активно сотрудничаем с Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга. В прошлом году мы начали совместную работу по улучшению экологической ситуации в нашем городе. Первым её результатом стала установка в 28 отделениях Сбера экотерминалов для сбора светодиодных ламп и отработанных батареек. Проект оказался востребованным – с мая 2023 года петербуржцы принесли в эти боксы более 5 тонн использованных батареек. И мы планируем расширять проект. В целом мы всегда открыты к сотрудничеству и готовы делиться своим опытом и знаниями, чтобы вместе с правительством повышать комфорт и качество жизни людей. Алексей Ушенин, управляющий отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу

Охрана окружающей среды – это солидарная ответственность органов власти, бизнеса, общественных организаций и горожан. Всего в 2023 году мы собрали 345 тонн опасных отходов от жителей нашего города. Сейчас в Петербурге действует 530 экотерминалов, 23 экопункта и два экомобиля. Благодаря взаимодействию с социально ответственным бизнесом удается сделать систему комфортной и доступной, как показывает практика, – это основные критерии для эффективной работы. Александр Герман, председатель комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт‑Петербурга

Ранее Сбер подарил Пскову умный фонтан. Торжественное открытие фонтана состоялось в Сквере 60-летия Октября.

Фото: пресс-служба Сбера