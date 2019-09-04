Сбер и Спортивная федерация бокса Санкт-Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ-2022

Стороны договорились о совместной популяризации здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди детей, молодёжи и других групп населения Санкт-Петербурга.

На XXV Петербургском международном экономическом форуме Сбер и Спортивная федерация бокса Санкт-Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве.

Стороны договорились о совместной популяризации здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди детей, молодёжи и других групп населения Санкт-Петербурга, в том числе проведении спортивных мероприятий – соревнований, игр, мастер-классов с вовлечением населения города.

В корпоративной культуре Сбера спорт занимает особое место. Федерация бокса – наш партнёр в Петербурге, который оказывает поддержку в подготовке спортсменов банка к соревнованиям. Соглашение позволит открыть новые перспективы сотрудничества, выстроить комплексный подход к популяризации здорового образа жизни и привлечь больше петербуржцев к этому движению. Анатолий Песенников, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Ключевыми целями Федерации бокса Санкт-Петербурга является не только выстраивание системы подготовки спортсменов к олимпийскому золоту, но и популяризация спорта, формирование и создание его массовости, объединение успешных и спортивных людей в одном месте, а также вовлечение молодежи в занятия спортом. Мы рассчитываем, что данное сотрудничество станет стратегическим важным в решении поставленных задач и принесёт пользу для населения. Максим Жуков, руководитель Спортивной федерации бокса Санкт-Петербурга

Фото: Сбер