Сбер и Комитет по стратегическому планированию подписали соглашение о сотрудничестве

Сбербанк и Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Стороны будут развивать сервисы и продвигать программы государственно-частного партнёрства.

Алексей Зырянов, председатель Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт‑Петербурга:

Вот сейчас буквально мы обсуждали вопросы промышленной ипотеки. Мы хотим привлечь банки к финансированию промышленных проектов, к инвестициям в создание новых производств. Мы сейчас обсуждаем программу "Субсидирование процентной ставки".

Одним из самых успешных реализованных проектов Сбера и Комитета стало создание Единой Карты Петербуржца. В этом году ЕКП участвует в конкурсе на онлайн-платформе "Достижения.рф". Единая Карта Петербуржца занимает третье место в списке претендентов на победу, за нее проголосовало уже 55 000 горожан.

Алексей Ушенин, управляющий головным отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу:

Наверное, самый простой путь интеграции в банковскую экономику — это мобильное приложение Сбербанка. 85 млн активных пользователей. Это основной канал для большинства из нас, для интеграции населения через цифровизацию экономики в банковскую отрасль, и для получения банковских продуктов и сервисов. Для малого бизнеса такая же примерно модель работы, большинство клиентов видит для себя банк в мобильном телефоне.

Соглашение было подписано в рамках XXI Общероссийского форума "Стратегическое планирование в регионах и городах России". Форум проходит с 2002 года и поддерживает диалог по острым вопросам реализации стратегий и комплексных проектов развития городов и регионов РФ. В 2023 году заглавной темой форума стала тема стратегического планирования и укрепления сотрудничества с опорой на имеющиеся ресурсы.