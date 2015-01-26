Сбер готовится провести Зелёный день

Самый выгодный день в году от Сбера по традиции совпадает с Днём Рождения Банка. На этот раз он приурочен к круглой дате: 180-летию со дня основания СберБанка. Его клиентами за это время стали миллионы граждан России. В Зелёный день их ждёт масса специальных предложений и акций, получить которые можно даже не выходя из дома.

Дарить подарки в свой день рождения – добрая традиция, которую уже 4 год подряд поддерживает и продвигает Сбер. В Зелёный день банк и компании его экосистемы предлагают своим клиентам скидки и выгодные условия на продукты и услуги. Это и СберДевайсы, и онлайн-кинотеатр, заказ продуктов и товаров с доставкой, страхование и многое другое.

Александр Закурдаев, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:

Масштабы Зелёного дня с каждым годом растут. Более того – сильно вырос и интерес клиентов к нему. Люди стали ждать Зелёный день, планировать с его помощью решение своих финансовых и нефинансовых вопросов. Скидки на потребительские кредиты, вклады, карты, специальные предложения от компаний экосистемы Сбера – всё это приносит выгоду не просто здесь и сейчас, но и в перспективе. Потому что многими сервисами человек потом пользуется в течение долгого периода.

Эльза тоже помнит прошлогодний Зеленый день, тогда она смогла заплатить половину стоимости поездки на такси и сэкономила на доставке продуктов. В этом году, надеется получить ещё больше пользы от праздника.

Эльза Рада, житель Санкт-Петербурга:

Мне нравится эта акция. Я заранее планирую, что мне нужно в Зелёный день. В этом году хотелось бы оформить подписку СберПрайм со скидкой, ну и может в маркетплейсе что-нибудь выгодно купить, заказать продукты опять же, может что-то из умных девайсов приобрести. Жду.

Праздник начнётся 11 Ноября и продлится несколько дней. Прочитать подробные условия, выбрать купоны и промокоды можно уже сегодня на специальной странице Зелёного дня.