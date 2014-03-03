Сбер готов курировать работу ШОС по искусственному интеллекту, финансам и ESG

Об этом рассказал Первый заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Александр Ведяхин на сессии, посвященной практическим аспектам работы Шанхайской организации сотрудничества, основанной именно сегодня 15 июня 2001 года.

Более 65% территории Евразии или 35 млн кв. км сегодня занимают страны ШОС. Геополитические события последних лет подтолкнули всех участников организации к необходимости делового сотрудничества и формированию общего экономического пространства – как это сделать на практике обсудили на Петербургском международном экономическом форуме.

Чжан Мин, Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества:

Мы обращаем внимание на следующие сферы сотрудничества: финансы, банки, транспорт, сельское хозяйство, продовольствие, энергоресурсы, таможни, информационные технологии, туризм и так далее.….Вот именно в такое сложное время особенно должны объединиться, прилагать больше совместные усилия, чтобы использовать тот наш потенциал, которым мы обладаем.

Внедрение технологий на базе искусственного интеллекта позволит странам ШОС за 10 лет увеличить ВВП, который сегодня составляет 23 трлн. долларов на 7-10 процентов, об этом заявил Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка. Александр Ведяхин отметил, что компетенции Российской стороны в этом вопросе, а именно создание единого центра ШОС по искусственному интеллекту позволит странам-участникам реализовать мощный экономический и социальный потенциал.

Александр Ведяхин, Первый заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк:

В целом в России поддерживающее прогресс, искусственный интеллект, регулирование. Правительство активно работает, две палаты парламента активно поддерживают это направление….благодаря правильному хорошему регулированию у России есть четкие позиции для того, чтобы находиться в числе стран лидеров и таким образом помогать развиваться интеллекту. А искусственный интеллект будет, соответственно, помогать развиваться самой России.

Специалисты Сбера отметили готовность выступить в ШОС в качестве центра компетенций еще в двух важных направлениях. Во-первых – это финансы – сегодня банк активно работает с альтернативными валютам - с начала 2023 года Сбер нарастил объем корпоративного кредитования в юанях в пять раз. Еще одним важным вектором сотрудничества в рамках ШОС может стать повестка осознанного устойчивого потребления ESG по реализации природно-климатических проектов.