Сбер: 10 тысяч полиэтиленовых пакетов превратились в скамейки для отдыха в Петербурге

Ежегодно сотрудники банка на Северо-Западе собирают и сдают в переработку более 10 тонн пластика.

100 килограммов пластиковых крышек и 10 тысяч полиэтиленовых пакетов получили новую жизнь – по инициативе Сбера в Петербурге появились четыре экоскамьи из переработанного пластика. Одна из них расположилась в Таврическом саду, ещё три – во внутреннем дворе административного здания Сбера на ул. Красного Текстильщика, 2.

Такие скамейки имеют бесконечный рециклинг, безопасны для окружающей среды, обладают антибактериальными свойствами и относятся к антивандальным по своей прочности – могут прослужить более 30 лет. В пересчёте на древесину две такие лавочки – это одно спасенное взрослое дерево.

Сбер не первый год развивает ESG-проекты по раздельному сбору вторсырья. Ежегодно сотрудники банка на Северо-Западе собирают и сдают в переработку более 10 тонн пластика, 100 тонн макулатуры, 35 тонн металла и 120 тонн электронного оборудования.

Кроме этого, за последние три года в утилизацию сданы почти 2 тонны батареек и 1,7 тонны светодиодных ламп. Этой весной Сбер дополнительно установил специальные экотерминалы в 26 офисах Сбера в разных районах Санкт-Петербурга. Цель – привлечь внимание не только сотрудников банка, но и населения к проблеме раздельного сбора опасных отходов. В устройства можно сдавать энергосберегающие компактные светодиодные лампы, батарейки и малогабаритные аккумуляторы.

Установка скамеек из переработанного пластика – это не только благоустройство города без нанесения вреда природе. Это ещё и популяризация экоповедения: люди видят результат и понимают: всё, что они делают, не зря. Совместно с правительством Санкт-Петербурга мы планируем развивать этот проект: в следующем году в городе появится ещё около десятка таких экоскамеек. Александр Павлов, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Фото: Сбер