Санкт-Петербургский государственный симфонический оркестр "Классика"

Государственный Санкт-Петербургский симфонический оркестр "Классика" исполнит знаменитые классические произведение Сергея Прокофьева "Петя и Волк" и Франца Гайдна симфонию "Школьный учитель".
Оркестр "Классика" следует лучшим традициям музыкального Петербурга. Основу репертуара коллектива составляет наследие "петербургских классиков" – Бородина, Мусоргского, Чайковского, Римского-Корсакова, Глазунова, Лядова, Стравинского, а также произведения зарубежных композиторов – от Моцарта до Малера.
Место: Санкт-Петербургская академическая филармония им. Д. Д. Шостаковича
Цена: от 500 рублей
Возрастное ограничение: 6+
Фото: организаторы
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