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Санкт-Петербургский государственный симфонический оркестр "Классика"
Сегодня, 15:00
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nastya960

Санкт-Петербургский государственный симфонический оркестр "Классика"

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Концерт состоится в Малом Зале им. М. И. Глинки Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича.

Государственный Санкт-Петербургский симфонический оркестр "Классика" исполнит знаменитые классические произведение Сергея Прокофьева "Петя и Волк" и Франца Гайдна симфонию "Школьный учитель".

Оркестр "Классика" следует лучшим традициям музыкального Петербурга. Основу репертуара коллектива составляет наследие "петербургских классиков" – Бородина, Мусоргского, Чайковского, Римского-Корсакова, Глазунова, Лядова, Стравинского, а также произведения зарубежных композиторов – от Моцарта до Малера.

Место: Санкт-Петербургская академическая филармония им. Д. Д. Шостаковича

Цена: от 500 рублей 

Возрастное ограничение: 6+

Фото: организаторы 

Теги: концерт
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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