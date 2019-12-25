Санкт-Петербургский государственный симфонический оркестр "Классика"

Концерт состоится в Малом Зале им. М. И. Глинки Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича.

Государственный Санкт-Петербургский симфонический оркестр "Классика" исполнит знаменитые классические произведение Сергея Прокофьева "Петя и Волк" и Франца Гайдна симфонию "Школьный учитель". Оркестр "Классика" следует лучшим традициям музыкального Петербурга. Основу репертуара коллектива составляет наследие "петербургских классиков" – Бородина, Мусоргского, Чайковского, Римского-Корсакова, Глазунова, Лядова, Стравинского, а также произведения зарубежных композиторов – от Моцарта до Малера. Место: Санкт-Петербургская академическая филармония им. Д. Д. Шостаковича Цена: от 500 рублей Возрастное ограничение: 6+ Фото: организаторы