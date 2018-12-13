Санкт-Петербург стал городом с самыми вкусными пирожными и булочками

Как известно, гастрономическими спутниками большинства путешествий являются пончики, пышки, пирожные и булочки.

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выяснил, в каком городе России вкуснее всего в кафе-кондитерских. Опрос проводили в преддверии Дня кондитера, который отмечали 3 мая.

Как известно, гастрономическими спутниками большинства путешествий являются пончики, пышки, пирожные и булочки. Почти половина опрошенных (48%) назвала самым "вкусным" городом Сантк-Петербург. Самые популярные кондитерские среди горожан – "Север", "Вольчека", "Жан Руа", "Буше".

Также в первое тройке оказались Ялта и Уфа, за них проголосовали по 10% опрошенных.

Помимо этого, названы регионы России, где потребляют больше всего сахара.

Видео: XLEBOBOR/YouTube