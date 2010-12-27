Санкт-Петербург и Ленобласть формируют единый подход к будущему агломерации

Предложения для включения в проект Стратегии социально-экономического развития Северо-Западного макрорегиона будут сформированы и направлены в Минэкономразвития РФ.

Город и область направят Минэкономразвития РФ совместные предложения по развитию Санкт-Петербургской городской агломерации.

Предложения для включения в проект Стратегии социально-экономического развития Северо-Западного макрорегиона будут сформированы и направлены в Минэкономразвития РФ. Такое решение принято на заседании Координационного совета Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сфере социально-экономического развития.



"Мы выделили ряд вопросов, которые могут стать не только предложениями для внесения в стратегию макрорегиона, но и вопросами для обсуждения на следующих заседаниях Координационного совета", — сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности, сопредседатель Координационного совета Санкт-Петербурга и Ленинградской области Дмитрий Ялов.



В первую очередь, он отметил формирование единого рынка труда через создание системы управления трудовыми ресурсами. Вопрос развития приграничных территорий города и области предложено изучить с помощью "больших данных" сотовых операторов, которые позволят оценить реальные потребности жителей этих районов в инфраструктуре.



Также в стратегию макрорегиона предложено включить уникальные инфраструктурные объекты в границах агломерации: создание крупнейшего селекционно-генетического центра для агропрома и мультимодального транспортно-логистического центра. В стратегические предложения двух регионов включены синхронизация развития инженерной инфраструктуры, совместное развитие физкультуры и спорта, туризма, берегоукрепление Финского залива и снижение негативного воздействия на водные объекты, продовольственная самодостаточность петербургской агломерации.

Источник: пресс-служба ЛО