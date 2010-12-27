Санавиация Ленобласти получила федеральную поддержку

Увеличение финансирования, полученное по федеральному проекту, позволит увеличить интенсивность вылетов более чем в два раза – до 450 против 220 в 2018 году.

Ленинградская область получила федеральное софинансирование на развитие санитарной авиации в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

Увеличение финансирования, полученное по федеральному проекту "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", позволит увеличить интенсивность вылетов более чем в два раза – до 450 против 220 в 2018 году.

В конце июня с АО "Национальная служба санитарной авиации" (НССА) заключен госконтракт на выполнение авиационных работ в объеме 797,9 полетных часов. Общий объем финансирования на этот год составляет 149 млн рублей, в том числе 99,8 млн рублей – из федерального бюджета.

В первом полугодии 2019 года было совершено 113 вылетов санитарной авиации, эвакуировано 111 человек.

Основными причинами применения санитарной авиации по-прежнему являются травмы, полученные в дорожно-транспортных происшествиях и иных чрезвычайных ситуациях, а также болезни системы кровообращения – инфаркты и инсульты с тяжелым течением.

Источник: пресс-служба Ленобласти