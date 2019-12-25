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Самолет Минск - Анталья подал сигнал бедствия над Белгородской областью
Сегодня, 11:17
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Самолет Минск - Анталья подал сигнал бедствия над Белгородской областью

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Его планируют экстренно посадить в Воронеже.

Пассажирский самолет, которые следует по маршруту Минск - Анталья, подал сигнал тревоги над Белгородской областью. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.

Пассажирский Boeing-737 рейсом Минск - Анталья подал сигнал тревоги, пролетая над Белгородской областью.

из сообщения источника СМИ

Уточняется, что воздушное судно в настоящее время изменило курс и находится над территорией Воронежской области. В столице региона принято решение  осуществить экстренную посадку.

Причина внештатной ситуации устанавливается.

Ранее вертолет совершил экстренную посадку в Ленобласти.

Фото: pixabay.com
 

Теги: самолет, сигнал бедствия, экстренная посадка
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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