Самолет Минск - Анталья подал сигнал бедствия над Белгородской областью

Его планируют экстренно посадить в Воронеже.

Пассажирский самолет, которые следует по маршруту Минск - Анталья, подал сигнал тревоги над Белгородской областью. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.

Пассажирский Boeing-737 рейсом Минск - Анталья подал сигнал тревоги, пролетая над Белгородской областью. из сообщения источника СМИ

Уточняется, что воздушное судно в настоящее время изменило курс и находится над территорией Воронежской области. В столице региона принято решение осуществить экстренную посадку.

Причина внештатной ситуации устанавливается.

Ранее вертолет совершил экстренную посадку в Ленобласти.

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