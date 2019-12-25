Самолет Минск - Анталья подал сигнал бедствия над Белгородской областью

Пассажирский самолет, которые следует по маршруту Минск - Анталья, подал сигнал тревоги над Белгородской областью. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.
Пассажирский Boeing-737 рейсом Минск - Анталья подал сигнал тревоги, пролетая над Белгородской областью.
из сообщения источника СМИ
Уточняется, что воздушное судно в настоящее время изменило курс и находится над территорией Воронежской области. В столице региона принято решение осуществить экстренную посадку.
Причина внештатной ситуации устанавливается.
Ранее вертолет совершил экстренную посадку в Ленобласти.
Фото: pixabay.com
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