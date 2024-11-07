Спецборт доставил 24 тонны гуманитарного груза в международный аэропорт Бейрута.

Самолет Ил-76 доставил гумпомощь для населения Ливана. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Спецборт доставил 24 тонны гуманитарного груза в международный аэропорт Бейрута. В его состав вошли детское питание и продукты, а также предметы первой необходимости и медикаменты. Отмечается, что гуманитарная операция проведена в соответствии с указанием президента РФ Владимира Путина и по поручению главы МЧС Александра Куренкова.

Ранее мы сообщали, что самолет Ил-76 доставит из Ливана 100 россиян

Видео: МЧС России