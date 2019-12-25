Самолет Air China экстренно приземлился в Ухане из-за пассажирки, которой стало плохо

Самолет вылетел в пункт назначения спустя 2,5 часа после экстренного приземления.

Самолет Air China экстренно приземлился в Ухане (аэропорт Тяньхэ) из-за пассажирки, которой стало плохо, Об этом рассказали местные журналисты с китайского телевидения. По данным СМИ, борт вылетел из Шанхая (аэропорт Хунцяо) внутренним рейсом до города Чунцин в ночь на 29 октября. Экипаж рейса CA4542 объявил о том, что женщине на борту стало плохо. Командир принял решение о необходимой посадке.

После приземления в самолет была направлена группа медиков. Они оказали пострадавшей женщине неотложную помощь, а после вывели из воздушного судна. Самолет с остальными пассажирами был отправлен в пункт назначения спустя 2,5 часа.

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Фото: Pixabay.com