Самое крошечное здание в центре Петербурга продают вместе с участком

На аукцион выставили здание меньше гаража.

В центре Петербурга на аукцион выставлено одно из самых маленьких зданий города. Площадь объекта составляет всего 13,2 кв. м. Информация размещена на сайте Российского аукционного дома.

Речь идет о нежилом одноэтажном строении 1934 года постройки. Оно расположено в Адмиралтейском районе по адресу: 3-я Красноармейская улица, дом 10, корпус 2, литера И. В состав лота входит также земельный участок под зданием площадью 19 кв. м.

Объект принадлежит Санкт-Петербургу и будет реализован с торгов. По площади это одно из самых компактных зданий города. Самое маленькое нежилое строение располагается на Садовой улице, в переулке Крылова. Его площадь составляет 8,8 кв. м.

Фото: Российский аукционный дом