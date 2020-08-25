Саммит ЕАЭС повлиял на работу мобильного интернета в Петербурге

Связь может пропасть в самый неожиданный момент.

Власти Санкт-Петербурга предупредили о возможных временных отключениях мобильного интернета в центральной части города на период проведения саммита Евразийского экономического союза и встреч лидеров стран СНГ.

В комитете по информатизации и связи Санкт-Петербурга сообщили, что ограничения могут вводиться в целях обеспечения безопасности во время международных мероприятий. По информации ведомства, в городе проходит саммит ЕАЭС, а также встреча руководителей государств Содружества Независимых Государств. В связи с этим в Центральном районе Петербурга возможны перебои в работе мобильного интернета.

Лидеры стран Евразийского экономического союза прибыли в Северную столицу накануне. В воскресенье состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета. В понедельник участники саммита принимают участие в традиционной предновогодней неформальной встрече лидеров стран СНГ. О сроках возможных ограничений и их точной продолжительности не сообщается.

Ранее Piter.TV сообщал, что Лукашенко посетит неформальную встречу лидеров стран СНГ в Петербурге.

