Матриархат и печеньки: жизнь самого толстого енота в Петербурге

А вы знали, что енотам нельзя печеньки? Что в их коммуне твориться полный матриархат? Что самка может запретить мальчикам спать с ней рядом, а за непослушание может откусить усы? Еноты вынуждены своим женщинам делать массаж, расчесывать шевелюру и подстригать когти. Обо всем этом канал Piter.TV узнал в Енотовиле.

Это самый толстый енот Петербурга и зовут его Персик. Кажется, что к вопросу зимовки он подошел основательнее всех остальных. Сейчас этот "шариковый енот", как в шутку называют его в соцсетях, уже похудел и весит 20 килограмм.

Енотовиль - это дом 11 енотиков, которые составляют тут две коммуны: сообщество малышей и сообщество взрослых. Это не контактный зоопарк, это место, в котором можно погрузиться в мир енотов. Они тут главные, поэтому трогать их можно только по их собственному желанию.

Первого енота Юлия спасла от браконьеров много лет назад. Так и началась ее история взаимоотношений с этими зверьками. У каждого енотика тут своя история. Часть из них - это еноты-отказники. Этих зверьков завели люди, но со временем поняли, что держать дома их крайне сложно и решили от них отказаться. Таких енотиков забирает Енотовиль. Прежде чем приехать в этот Дом, новые еноты сидят на карантине, с ними должны поработать зоопсихологи, зоологи и ветеринары. Нужно прежде всего определить состояние енотика, его степень адаптации и здоровье. Если зоопсихолог говорит, что енотик полноценно сможет жить в диких условиях, ему ищут заповедную территорию и перевозят туда силами Дома енотов.

Когда я начала общаться с енотами, я поняла, насколько это социальный зверек, соответственно, появилась нужда проводить с ними больше времени. Каждому еноту нужно выделять 5 часов в день, чтобы он чувствовал себя счастливым - это полноценные игры, общение с человеком и так далее. Так как меня не хватало физически просто на всех моих енотов, появилась идея открыть заведение, где человек может прийти, пообщаться, посмотреть, поконтактировать с енотом в формате какой-то вовлеченности в жизнь этих существ. Просто посмотреть как они живут и кто они такие. Если енотик сам захочет, он повзаимодействует с человеком. Юлия Сибирякова, идеолог "Енотовиля"

По словам Юлии, енотам очень полезно такое общение. В природе эти животные живут до 5 лет, а с человеком в хороших, правильных условиях - до 25 лет.

У енотов царит полный матриархат, у них самка - лидер коммуны, она все решает.

Матриархат проявляется в очень забавных для человека вещах, как например: самка может запретить мальчикам спать рядом с собой, это очень смешно, потому что мальчики ждут, пока девочки улягутся и подкладываются к ним. Так же самки могут запретить мальчикам ходить в туалет, и они ходят и терпят. Самки откусывают мальчикам усы, чтобы их дезориентировать в пространстве. Мальчики ухаживают за девочками, они делают им массаж, они чистят им ушки, расчесывают им шерстку, подстригают-откусывают лишние коготки отросшие, оберегают их сон. То есть если самка спит, то самцы скорее всего будут сидеть возле нее и следить, чтобы ее никто не трогал. Юлия Сибирякова, идеолог "Енотовиля"

Перед тем, как войти в личный зал енотов, люди проходят дезинфекцию и инструктаж.

Сотрудники Енотовиля объясняют: что упало - то енота.

Необходимо вытащить все вещи из карманов, снять все украшения, чтобы просто минимально сократить енотовое воровство. Тем не менее, такое случается. Воруют и кошельки, и банковские карты, воруют деньги, серьги. Если енот что-то добыл себе, так как он хищник, он свою добычу будет защищать. Поэтому мы всегда предупреждаем, если вы что-то принесли к еноту, и енот это у вас забрал - это принадлежит еноту. Все честно. Юлия Сибирякова, идеолог "Енотовиля"

Все еноты индивидуальны. Они отличаются между собой не только внешне, но и с точки зрения личности. У них разные предпочтения в еде и в играх: что для одного весело и вкусно, для другого может не представлять интереса.

Удивительно, но среди этих животных есть енотики аллергики, еноты левши и правши.

Вот Мона из взрослой коммуны - единственная левша. Барбус любит качаться на качелях и есть виноград. Сильвия никого не подпустит к миске с творогом, а вот Баранесса как раз таки и является лидером среди вышеперечисленных.

В рацион зверьков в этом Доме енотов входят не только разные виды мяса и сезонные овощи, но и такие интересные позиции, как раки, крабы, икра и креветки.

Также здесь практикуется "енототерапия" - несуществующий термин в медицине. Дом енотов работает с хосписами, с детскими домами, с различными организациями, нуждающимися в этом.

Еноты думают, что я их мама, потому что я выкармливала их с пипетки. Это как детки мои, я с ними сюсюкаюсь вот с такого возраста, совсем с малявок. То есть, я их всему учила, показывала на своем примере, как все делать. Когда я прихожу, все еноты думают "пришла мама, надо получить от нее море любви", и начинается. Все бегут разом ко мне. Поэтому, чаще я приезжаю сюда ночью, чтобы провести с ними время или забираю по одному енотику к себе домой. Просто моя жизнь стала енотами, по сути я живу ради енотов, все что я делаю, делаю енотам, для енотов и ради енотов. Помогаю, чтобы они жили счастливо. Пытаюсь найти им новые дома. Юлия Сибирякова, идеолог "Енотовиля"

Видео и фото: Piter.TV

Дарья Молчанова, Глеб Лялин