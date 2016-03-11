Самый старый житель Земли умер на Ямайке

Вайолет Мосс Браун было 117 лет. Она почти полгода держала титул самого старого человека.

На Ямайке умерла самая старая жительница Земли. Об этом рассказал премьер-министр страны Эндрю Холнесс в своем Twitter-аккаунте.

Вайолет Мосс Браун скончалась на 118-м году жизни. Она была самым старым человеком на планете. Долгожительница родилась 10 марта 1900 года.

Титул самого старого человека она получила в апреле 2017 года, когда скончалась Эмма Морано, родившаяся в 1899 году.

У Вайолет было четыре ребенка, первый из которых, Гароль Фэрведер, умер в апреле этого года. Он прожил 97 года.

В 2010 году долгожительница рассказала, что ест любую пищу, кроме свинины и курятины. Она отметила, что не пьет ром.

Фото: wicnews.com