В Петербурге назвали самые затратные проекты правительства за 2017 год

Издание “ Мойка78 ” назвало самые дорогостоящие проекты, на которые потратилось правительство Петербурга в 2017 году.

Первое место в “разорительный списке” занимает Невская ратуша. Новый “дом” для чиновников обошелся Комитету по имущественным отношениям в более 20 миллиардов рублей. Контракт на покупку зданий был заключен 30 июня.

На втором месте расположились ремонтные работы на Сортавале. На автомобильную дорогу потрачено около семи миллиардов рублей. На эти деньги строители реконструировали участки от Санкт-Петербурга до Петрозаводска через Приозерск и Сортавалу.

Почетная “бронза” отдана строительству Южного радиуса, который проходит от станции метро “Международная” до “Южной” в Шушарах. Выделенные бюджетные средства предусматривают также развитие электродепо “Южное” в стадии проектирования. Контракт с подрядчиками заключен на 5 миллиардов рублей.

Четвертое и пятое место занимает покупка новых вагонов метро за более чем 3 миллиарда и водное обеспечение поселков в Курортном районе. Услуга обошлась городу в почти 3 миллиарда рублей.