Самые древние птицы на Земле жили 62 млн лет назад в Новой Зеландии

В тихоокеанском государстве обнаружили останки пернатых.

Ученые выяснили, что самые древние птицы на Земле появились в Новой Зеландии. Они жили на планете еще 62 млн лет назад, сообщила "Gazeta.SPb".

Специалисты обнаружили останки пернатых размером с чайку на территории государства в Тихом океане. После этого стало ясно, что семейство птиц сформировалось на несколько миллионов лет раньше в Южном полушарии, а не в Северном, как считали раньше.

Размах крыльев пелагорнитидов достигал 6,4 метров, также у них было подобие зубов. Ученые предполагают, что птицы вымерли из-за ледникового периода, который наступил около 2,5 млн лет назад.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржцам пригрозили штрафом за беспокойство птиц.

Фото: pixabay.com