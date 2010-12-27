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Самые древние птицы на Земле жили 62 млн лет назад в Новой Зеландии
Сегодня, 21:47
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Самые древние птицы на Земле жили 62 млн лет назад в Новой Зеландии

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В тихоокеанском государстве обнаружили останки пернатых.

Ученые выяснили, что самые древние птицы на Земле появились в Новой Зеландии. Они жили на планете еще 62 млн лет назад, сообщила "Gazeta.SPb"

Специалисты обнаружили останки пернатых размером с чайку на территории государства в Тихом океане. После этого стало ясно, что семейство птиц сформировалось на несколько миллионов лет раньше в Южном полушарии, а не в Северном, как считали раньше. 

Размах крыльев пелагорнитидов достигал 6,4 метров, также у них было подобие зубов. Ученые предполагают, что птицы вымерли из-за ледникового периода, который наступил около 2,5 млн лет назад. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржцам пригрозили штрафом за беспокойство птиц

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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