Сайт "Петербургского Дневника" полностью изменил дизайн

В сетевой версии издания полностью изменилась внешняя страница.

Сегодня, 2 апреля, "Петербургский дневник" начнет работу в обновленном дизайне. В сетевой версии издания полностью изменилась внешняя страница: были разработаны новый логотип сайта и удобный в пользовании рубрикатор.

Говоря языком дизайнеров, мы добавили "воздуха", чтобы нашим пользователям было приятно проводить время на spbdnevnik.ru.

Корреспонденты "Петербургского дневника".

Навигация на сайте станет более удобной: новости оформили в тематические блоки. Слоган издания - "Подчеркивая главное" – теперь появится как специальный раздел. Создатели обновленной версии добавили сайту интерактивности. Читателям предоставят не только актуальную информацию и качественную аналитику, но огромное пространство для творчества. Как сообщил Кирилл Смирнов, главный редактор "Петербургского дневника", новый дизайн – это не все нововведения на сайте. Команда будет по-новому работать с контентом, привлекая молодую аудиторию.

Для новой команды, которой доверено развивать проект "Петербургского дневника", изначально было крайне важно улучшить показатели действующего интернет-сайта. Мы долгое время прорабатывали концепцию обновленного ресурса, позволяющую удерживать аудиторию.

Кирилл Смирнов, главный редактор "Петербургского дневника".