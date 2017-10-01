Сайт "Миротворец" внес в свою базу рэпера Гнойного

Сайт "Миротворец" внес в свою базу "неугодных" российских звезд рэпера Гнойного, недавно прославившегося после баттла с Оксимироном.

Списки сайта "Миротворец" пополнил еще один российский исполнитель - Вячеслав Машнов, более известный как рэпер Гнойный. Победитель баттла с Лксимироном попал в базу из-за посещения полуострова Крыма.

На сайте говорится, что Гнойный сознательно нарушил государственную границу Украины. Поэтому он участник "попыток легализации аннексии Крыма".

В базе данных "Миротворца" много российских деятелей культуры и звезд шоу-бизнеса, а также политики и журналисты. Кроме того, там публикуются данные ополченцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.