С января в Петербурге повысили оплату за детские сады

Стало известно, на сколько выросла оплата за пребывание детей в детском саду.

На официальном сайте Смольного сообщили, что с 1 января текущего года изменились тарифы по оплате детского сада.

С начала года за присмотр и уход за детьми от двух месяцев до года в группе полного дня родители будут должны заплатить не 1452 рубля 50 копеек, а 1530,90 рублей.

Группа кратковременного пребывания в детском саду детей от 1-3 лет в этом году обойдется на 30 рублей дороже- 459 рублей 50 копеек. Если ребенок остается в учреждении на весь день, то плата составить 1146,8 рублей.

За полный день в группе от 3 до 8 лет родители заплатят не 1029,90, как в прошлом году, а 1089,20 рублей. В группе кратковременного пребывание ценник вырос на 32 рубля и составил – 432,9 рублей.

Отмечается, что из бюджета Санкт-Петербурга выделяются субсидии. Так, за первого ребенка администрация оплачивает 20%.