С понедельника в Ленинградской области ожидаются заморозки, мокрый снег и сильный ветер

МЧС объявило штормовое предупреждение.

По данным синоптиков, с 3 мая по всей Ленобласти температура опустится до -3 - 5 градусов ночью, днем возможно потепление до +9 градусов. Среди неблагоприятных явлений, усложняющих погодную обстановку, "Северо-Западное УГМС" также назвало усиление восточного и северо-восточного ветра до 15-18 м/с, понижение атмосферного давления.

Жителям Ленинградской области рекомендуется плотно закрывать окна и убрать хозяйственные вещи со дворов и балконов, обходить рекламные щиты, линии электропередач и деревья на улице. Водителям необходимо быть предельно осторожными ввиду налипания мокрого снега на дорогах.

Первая декада мая, по прогнозам экспертов, обещает быть пасмурной, с редкими прояснениями. Далее ожидается снижение количества осадков, однако существенного потепления до конца месяца не предвидится. Средняя температура будет держаться в пределах 18 градусов в самые солнечные дни, вероятность сильного ветра сохранится в течение всего месяца.

Фото: PixaBay