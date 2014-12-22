  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:05
41
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

С побережья Черного моря собрали почти 180 тыс. тонн загрязненного песка и грунта

0 0

Всего с начала работ очистили более 922 километров берега.

С побережья Черного моря собрали почти 180 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. Об этом сообщили в прес-службе МЧС России.

Сотрудники ведомства продолжают выполнять работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Всего с начала работ очистили более 922 километров берега. Кроме того, в 10 спецорганизаций вывезли более 180 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. В прибрежной зоне Анапы и Темрюкского района водолазная группировка ежедневно собирает мазут со дна Черного моря.

Ранее мы сообщали, что на Ставрополье загорелась сухая растительность.

Видео: МЧС России

Теги: грунт, мчс россии, нефтепродукты, песок, черное море
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии