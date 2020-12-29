  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
С предпринимателя взыскали 100 тыс. рублей за незаконную продажу алкоголя на Пискаревском проспекте
Сегодня, 9:45
80
nadezhda_sib

С предпринимателя взыскали 100 тыс. рублей за незаконную продажу алкоголя на Пискаревском проспекте

0 0

Документы на продажу алкогольной продукции отсутствовали.

С банковского счета предпринимателя списали 100 тысяч рублей за незаконную продажу алкоголя в стационарном торговом объекте на Пискаревском проспекте. Добровольно оплатить штраф мужчина не захотел, рассказала пресс-служба судебных приставов по Петербургу.

Нарушение законодательства прокуратура обнаружила еще в 2018-м году, после чего обратилась в суд. Предприниматель продавал крепкие напитки без надлежащих документов и сертификатов качества. Некачественную продукцию изъяли. Суд назначил гражданину штраф в размере 100 тыс. рублей, однако он не спешил их выплачивать. 

Судебные приставы установили, что у мужчины открыты несколько счетов в банке. В итоге сумму списали с одного из них. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржец расплатился с долгами ради новогоднего подарка жене. 

Фото: pixabay.com

Теги: продажа алкоголя, судебные приставы, штраф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии