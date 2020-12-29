С предпринимателя взыскали 100 тыс. рублей за незаконную продажу алкоголя на Пискаревском проспекте

С банковского счета предпринимателя списали 100 тысяч рублей за незаконную продажу алкоголя в стационарном торговом объекте на Пискаревском проспекте. Добровольно оплатить штраф мужчина не захотел, рассказала пресс-служба судебных приставов по Петербургу.
Нарушение законодательства прокуратура обнаружила еще в 2018-м году, после чего обратилась в суд. Предприниматель продавал крепкие напитки без надлежащих документов и сертификатов качества. Некачественную продукцию изъяли. Суд назначил гражданину штраф в размере 100 тыс. рублей, однако он не спешил их выплачивать.
Судебные приставы установили, что у мужчины открыты несколько счетов в банке. В итоге сумму списали с одного из них.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржец расплатился с долгами ради новогоднего подарка жене.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все