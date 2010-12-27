Судебные приставы из Петербурга приняли участие в Российском международном энергетическом форуме

Участники поделились положительным опытом в сфере взыскания задолженностей в пользу предприятий топливно-энергетического комплекса.

Российский международный энергетический форум прошёл 27 июня в выставочном центре "Экспорфорум". Экспертом от управления федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Петербургу выступил заместитель начальника отдела Межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств Александр Каратаев. Об этом сообщила пресс-служба УФССП по Петербургу.

Участниками круглого стола стали представители ресурсосберегающих организаций Петербурга, Москвы, Мурманской области, Республики Карелия, руководители управляющих компаний.

Александр Каратаев рассказал об особенностях исполнения решений суда в пользу предприятий ТЭК и о методах воздействия на должников. Участники дискуссии пришли к выводу, что наладить эффективную работу по погашению задолженностей в коммунальной сфере можно только совместными усилиями всех сторон.

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Фото: пресс-служба ТГК-1