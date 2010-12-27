На площадке образовательного форума Северо-Запада "Ладога" прошел традиционный "День регионов"

В нем приняли участие полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и представители субъектов, входящих в СЗФО.

На площадке Межрегионального молодежного образовательного форума Северо-Запада "Ладога" состоялся традиционный "День регионов".

В нем приняли участие полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и представители субъектов, входящих в СЗФО.

За 11 лет форум вырос с областного до российского, и даже, международного уровня. Сегодня здесь представлены 52 региона – это 780 ребят, а вместе с волонтерами, преподавателями и активистами, которые здесь работают, это 850 человек. Нравится, что есть множество площадок – современных, актуальных, востребованных. И самое важное, что присутствует дух конкуренции: здесь молодежь не только соревнуется за баллы, но и за "живые деньги". Благодарен "Росмолодежи", которая начинала с небольших грантов в 100-200-300 тысяч рублей, а сегодня они уже серьезные, за них можно побороться – 2-3 млн. рублей. В чем еще плюс – мы продолжаем поддерживать и проекты тех ребят, кто гранты не выигрывает, и многие мои коллеги делают то же самое. То есть, у ребят есть шанс, получить и региональный грант, и это важно. подчеркнул Александр Дрозденко

Ключевым событием дня стала форсайт-сессия "Инструменты вовлечения молодежи в социальную практику", посвященная формированию образа будущего и действиям в его контексте. На ней участники форума презентовали свои проекты, участвующие в конкурсе грантов форума "Ладога". Эксперты в лице Александра Гуцана и представителей всех 11 субъектов федерального округа поздравили ребят с отмечаемым 27 июня в России Днем молодежи, отметили востребованность социальных проектов активистов, их неравнодушие и желание изменить к лучшему жизнь в стране, пообещали содействие и пожелали оставаться в душе молодыми, стремиться реализовать себя в своей профессии.

Вниманию высоких гостей в течение дня на "Ладоге" представили историю и формат форума за 11 лет его работы, его сквозные темы и 8 тематических площадок, макет "Строительство канатной дороги в Кудрово" всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия" и роботизированного комплекса для внутритрубной диагностики трубопроводов теплоэнергетической отрасли на предмет дефектов от малого инновационного предприятия "СПбГУ Дайнэмикс". Они также осмотрели интерактивные ЗОЖ-площадки.

Источник: пресс-служба Ленобласти