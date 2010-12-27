С подрядчика стадиона "Санкт-Петербург" взыскали 290 миллионов рублей

Арбитражный суд Петербурга рассмотрел дело, в котором ответчиком выступал "Инжтрансстрой-СПб".

Суд обязал компанию, строившую стадион "Санкт-Петербург", заплатить Смольному 290 миллионов рублей. Об этом сообщает издание "Мойка78". Такое решение было вынесено подрядчику за неисполнение обязательств по поставке оборудования.

Арбитражный суд Петербурга рассмотрел дело, в котором ответчиком выступал "Инжтрансстрой-СПб". На подрядчика подали в суд за то, что он не выполнил трудовые обязательства. Напомним, компания в указанный ранее срок не привезла оборудование для стадиона "Санкт-Петербург". В суде представители пытались доказать, что соблюли все необходимые условия, однако их доводы были признаны недостаточными.

В результате Смольный выиграл почти 290 миллионов рублей, которые выплатит подрядчик. Вскоре состоится еще один суд к этой же компании. На заседании рассмотрят недоработки стадиона на 3,6 миллиарда рублей.

Фото: Питер - Арена / официальный сайт.