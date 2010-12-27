С началом учебного года в коррекционных школах Ленобласти открылись кабинеты трудового обучения

Умело организованный образовательный процесс в коррекционных школах позволяет обучающимся чувствовать себя комфортно, избавляться от комплексов, раскрывать себя в учебной, досуговой деятельности, достигать определенных результатов.

С началом учебного года в областных коррекционных школах для детей с ограниченными возможностями здоровья открылись обновленные кабинеты трудового обучения.

Мероприятия по доступности образования для детей с ОВЗ проведены в школах в Красных Зорях, Назии, Ефимовской, Киришах, Волосово, Луге в рамках проекта "Современная школа" национального проекта "Образование". В школах-интернатах обновлены столярные, обувные и швейные мастерские, кабинеты растениеводства. В отдельных учреждениях открыты новые кабинеты по обучению профессиям, востребованным на рынке труда Ленинградской области – это картонажно-переплетное и поварское дело, лозоплетение, машинная вышивка, бисероплетение, штукатурно-малярное и гончарное дело.

Материально-техническая база в коррекционных школах, реализующих исключительно адаптированные образовательные программы, была обновлена на общую сумму более чем 29 млн рублей.

Умело организованный образовательный процесс в коррекционных школах позволяет обучающимся чувствовать себя комфортно, избавляться от комплексов, раскрывать себя в учебной, досуговой деятельности, достигать определенных результатов.

Источник: пресс-служба ЛО