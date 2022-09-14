С начала зимнего сезона "снежные" пункты города приняли более 500 тыс. "кубов" снега

Сотрудники "Водоканала Петербурга" отметили, что эта зима более снежная, чем в прошлом году.

С начала зимы в Петербурге снегоплавильные пункты и снегоприемные пункты утилизировали 547 тыс. кубометров снега. Об этом сообщили в пресс-службе "Водоканала СПб".

С 15 ноября по 8 декабря снегоплавильные пункты утилизировали 347 тыс.кубометров снега. В снегоприемные пункты доставили еще 200 тыс. "кубов".



Лидерами этой зимы по приему снежных масс остаются снегоплавильные пункты на Мебельной ул. (более 52 тыс. кубометров) и на Кушелевской дороге (более 48 тыс. кубометров), а также стационарный снегоприемный пункт на Взлетной ул. (около 70 тыс. кубометров).

Сотрудники "Водоканала Петербурга" отметили, что эта зима более снежная, чем в прошлом году. За ноябрь-декабрь в 2022 году снегоплавильные пункты приняли всего 23 тыс. "кубов" снега, а в этом году в 23 раза больше.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге 8 декабря температура останется существенно ниже климатической нормы.

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