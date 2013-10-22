В Петербурге 8 декабря температура останется существенно ниже климатической нормы

Местами пройдёт слабый снег.

Перед выходными Северная столица продолжит ощущать влияние западной периферии обширного барического максимума, рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

В регионе 8 декабря ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдёт слабый снег, а температура воздуха останется существенно ниже климатической нормы. Температура воздуха в Петербурге -11…-13 градусов, по Ленобласти -10…-15 градусов, местами до -18. Ветер юго-восточный 4-9 м/с.

В субботу местами будет идти небольшой снег и -9…-11 градусов.

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Фото: Piter.tv