В Петербурге 8 декабря температура останется существенно ниже климатической нормы

Перед выходными Северная столица продолжит ощущать влияние западной периферии обширного барического максимума, рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.
В регионе 8 декабря ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдёт слабый снег, а температура воздуха останется существенно ниже климатической нормы. Температура воздуха в Петербурге -11…-13 градусов, по Ленобласти -10…-15 градусов, местами до -18. Ветер юго-восточный 4-9 м/с.
В субботу местами будет идти небольшой снег и -9…-11 градусов.
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Фото: Piter.tv
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