С начала пожароопасного сезона в Ленобласти ликвидировано 3 торфяных пожара

Все возгорания были погашены в день возникновения.

С начала пожароопасного сезона в Ленинградской области ликвидировано три торфяных пожара общей площадью 0,6 га, что на 74% меньше чем в 2018 году. Все возгорания были погашены в день возникновения.

Для тушения земляных пожаров отработаны технологии, подготовлены персонал и техника, разработан план взаимодействия смежных пожарных подразделений, зарезервировано 4,5 тысячи человек личного состава сил ЛОГКУ "Ленобллес", КГУ "Леноблпожспас", МЧС РФ по Ленинградской области, а также лесоарендаторов, подготовлено 23 тысячи средств пожаротушения, включая насосные станции, специализированные торфяные стволы для тушения подземных пожаров, создан запас огнетушащих химикатов для торфа.

Источник: пресс-служба ЛО