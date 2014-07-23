В Петербурге прошел очередной рейд против точек незаконной торговли

С начала недели в пяти районах города от объектов незаконной уличной торговли освобождено более 30 земельных участков.

На этой неделе рейдовые мероприятия по борьбе с незаконной уличной торговлей проведены Комитетом по контролю за имуществом Петербурга совместно с Центром повышения эффективности использования государственного имущества в Центральном, Фрунзенском, Выборгском, Приморском и Красносельском районах. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Центральный район

На Малой Морской улице земельный участок освобожден от торговли сувенирами, а у станции метро "Владимирская" – от прилавка с овощами.

Фрунзенский район

На проспекте Славы ликвидированы два прилавка по продаже овощной продукции.

Выборгский район

Продажа овощей и фруктов пресечена на проспекте Энгельса и в двух точках на проспекте Просвещения.

Приморский район

Ликвидировано пять точек на Коломяжском и три на Комендантском проспектах. Торговые модули по продаже овощей и фруктов ликвидированы на Яхтенной и Планерной улицах. Плесецкая и Земледельческая улицы тоже остались без незаконных торговых прилавков.

Ранее сообщалось, что в Петербурге завершена операция по освобождению городской земли от незаконно размещенных торговых объектов.

Видео: Комитет по контролю за имуществом